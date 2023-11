As Gurias Coloradas seguem hegemônicas quando o assunto é Estadual sub-17. Neste sábado (11), ficaram no empate com o Grêmio em 1 a 1, no Vieirão, em Gravataí, e garantiram o bicampeonato do Gauchão Feminino sub-17 - se considerada a Copa Gaúcha, disputada em 2021, é o tri do Inter.