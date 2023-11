Foi dramático! O torcedor do Juventude começou a contagem regressiva para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas três jogos e o Verdão depende apenas de suas forças para carimbar o seu passaporte entre os gigantes do país. Na noite desta sexta-feira (3), o Juventude enfrentou o Ituano e venceu pelo placar de 2 a 1. Os dois gols do Papo foram marcados por Gabriel Taliari, sendo o da vitória aos 55 minutos, de pênalti.