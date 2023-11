Sinônimo de regularidade em campo, o volante Jadson já viveu a alegria da permanência do Juventude na Série A em 2021, o drama de ser rebaixado em 2022 e, agora, sonha com uma temporada que seja coroada com acesso à Série A novamente. Ele viveu todos os sentimentos no Estádio Alfredo Jaconi, a felicidade, a angústia e também o desgosto de ver a notícia de que quatro ex-companheiros de time estavam envolvidos com a manipulação no futebol para beneficiar apostadores.