Rebeldes huthis do Iêmen acusam EUA e Reino Unido por novo ataque na capital

Desde o início da guerra em Gaza, deflagrada em 7 de outubro com o ataque do Hamas ao sul de Israel, os huthis têm lançado diversos ataques contra Israel, em "solidariedade" aos palestinos.

Os huthis, que controlam grandes áreas do Iêmen, também realizam ataques frequentes no Mar Vermelho e no golfo de Áden contra embarcações que consideram ligadas a Israel, Estados Unidos ou Reino Unido, apesar das represálias em seu território conduzidas pelo Exército americano, às vezes com apoio britânico.