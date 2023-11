Depois de 28 jogos, com sete gols e sete assistências, o meia Nenê verá o desfecho da história do Juventude na Série B 2023 fora de campo. Uma fissura no pé direito logo nos primeiros minutos da partida diante do Vitória, em Salvador, no domingo, tiraram o craque do Verdão da disputa dos quatro jogos finais da competição.