O mercado de trabalho da Serra demanda constantemente por profissionais qualificados para atuar em diferentes áreas, que contribuem com a economia. Entretanto, apesar de ser alto o número de vagas disponíveis para contratação, as instituições de cursos técnicos profissionalizantes enfrentam diferentes cenários de desafios, como poucas vagas para cursos com grande procura e até o contrário, com baixo número de estudantes dispostos a começar e concluir o ensino.