Aposta em países ricos, a oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ainda está longe de ser significativa no Brasil. As vagas em cursos técnicos, que podem facilitar o acesso a vagas melhores no mercado de trabalho, têm crescido nos últimos anos no país, mas a modalidade enfrenta desafios como a necessidade de investimentos, a modernização dos currículos e a ampliação do território abrangido, por parte do poder público, além do estigma de quem ainda pensa que o modelo só serve para pessoas de baixa renda.