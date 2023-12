Homens e mulheres estão cada vez mais dispostos a investir na aparência e há um mercado atento a essa demanda. Seja para o rosto, para o corpo ou para os cabelos, a promessa dos tratamentos é de que os pacientes façam as pazes com a imagem refletida no espelho. Em Caxias do Sul, o aquecimento do setor se manifesta em números: nos últimos cinco anos, os estabelecimentos de estética e outros serviços de cuidados com a beleza aumentaram 65,9%, passando de 865, em 2019, para 1.435, em 2023. Os dados são da Receita Federal.