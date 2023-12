Filé mignon ou coxão mole acompanhado de uma generosa camada de queijo, presunto, molho de tomate e um condimento com 15 ervas como toque final. Uma sequência de sucesso, servida em um único prato, que se tornou um clássico da culinária caxiense e que deve se tornar, em breve, um patrimônio cultural e imaterial da cidade. Características do bauru, um prato servido como protagonista em ao menos 50 estabelecimentos de Caxias do Sul, segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh).