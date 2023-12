Quem assiste ao espetáculo Nativitaten, uma das principais atrações do Natal Luz de Gramado, se impressiona com a combinação de atuação, luzes, música, dança e fogos de artificio. Trata-se de um espetáculo para o mundo criado, realizado e formado, na maior parte do elenco, por quem vive na Região das Hortênsias. Em média, 5 mil pessoas acompanham cada uma das apresentações, sempre às quartas e sábados, reunindo ao todo quase 150 mil espectadores entre novembro, dezembro e janeiro no município que vive a cultura do Natal e faz disso um atrativo para o turismo.