Site revela detalhes de contrato milionário de Neymar com o Santos

Salário bruto do craque é de R$ 4,14 milhões por mês. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Neymar custa R$ 21 milhões mensais ao Santos. No acordo selado em janeiro e com validade até 30 de junho, o astro garante este montante mínimo entre salários e direitos de imagem, conforme apuração do Uol, que teve acesso ao contrato.

O valor total do contrato — R$ 105 milhões — chama a atenção por equivaler a expressivos 25% do orçamento previsto pelo clube para toda a temporada, definido antes da chegada do camisa 10.

Apesar do alto custo e do pouco tempo de Neymar em campo, o clima nos bastidores do Santos é de otimismo quanto à viabilidade da operação, impulsionado pelo aumento na receita com patrocínios e ações de marketing desde o anúncio do retorno do ídolo.

Detalhes financeiros do acordo

Convivendo com lesões, Neymar fez apenas nove jogos em 2025. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Conforme o Uol, o contrato federativo fixa o salário bruto de Neymar em R$ 4,14 milhões mensais. No entanto, a maior fatia do acordo reside nos pagamentos referentes à exploração da imagem do jogador.

O Santos se compromete a repassar à empresa de Neymar pai, a NR Sports, um mínimo de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 85 milhões) até o dia 30 de julho deste ano. Este valor precisa ser quitado integralmente, independentemente do sucesso das iniciativas de marketing.

O planejamento estratégico de marketing do clube detalha a divisão de receitas geradas pela chegada de Neymar:

Novos patrocínios na camisa: a NR Sports fica com 75% do valor, enquanto o Santos recebe 25%.

a NR Sports fica com 75% do valor, enquanto o Santos recebe 25%. Patrocínios já existentes: a empresa de Neymar pai abocanha 75% do aumento do valor gerado após a chegada do atacante.

Um exemplo prático dessa divisão é a troca do patrocinador máster. A saída da Blaze, que pagava R$ 22,5 milhões anuais, pela Bet7k, que investirá R$ 51 milhões por ano, gerou uma diferença de R$ 28,5 milhões. Desse montante, R$ 21 milhões (75%) serão destinados à NR Sports.

Impacto financeiro imediato

Neymar está lesionado desde 16 de abril. Pedro Souza / Atlético-MG, divulgação

Ainda segundo a apuração do Uol, a estratégia de marketing centrada em Neymar já impulsionou um aumento de R$ 66 milhões nas receitas de patrocínio do Santos, considerando acordos já fechados e outros em fase final de negociação.

Desse montante, R$ 49,5 milhões seriam direcionados à NR Sports, representando cerca de metade da meta estabelecida no contrato de direitos de imagem.

O clube também vislumbra novas fontes de receita, incluindo projetos de produção de conteúdo com o jogador, com previsão de arrecadar mais de R$ 10 milhões.

Adicionalmente, fornecedores de diversos setores, como bebidas, equipamentos de musculação e fisioterapia, e até mesmo a reforma do centro de treinamento, passaram a prestar serviços ao clube em regime de permuta, associando suas marcas à imagem de Neymar.

Outras frentes de receita e benefícios

Além do marketing e dos patrocínios, o Santos aposta na manutenção do aumento no número de sócio torcedores do programa Sócio Rei, que já gerou uma receita adicional de cerca de R$ 2 milhões mensais. A meta de venda de camisas para o ano também já foi alcançada, impulsionada pela euforia da torcida com o retorno do craque.

O contrato prevê ainda uma série de mimos e privilégios para a família de Neymar, incluindo três camarotes na Vila Belmiro com capacidade total para 36 pessoas e 20 ingressos para jogos fora de casa.

O helicóptero de Neymar. Instagram @neymarjr / Reprodução

O Santos também arca com os custos de voos particulares e hospedagens em hotéis cinco estrelas para Neymar e seus acompanhantes, além de passagens aéreas em classe executiva para todo o estafe da NR Sports.

Em caso de rescisão antecipada do contrato, a NR Sports mantém o direito ao pagamento integral dos R$ 85 milhões referentes aos direitos de imagem. Além disso, o Santos necessita da autorização expressa da empresa para utilizar a imagem de Neymar em qualquer contexto.