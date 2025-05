Após empresa desistir, prefeitura de Farroupilha abre nova licitação para continuidade de obra da ciclovia de Caravaggio

Está aberta até o dia 11 de junho a licitação para a contratação da empresa que concluirá as obras da ciclovia de Caravaggio, em Farroupilha. Isso ocorre após a empresa que havia sido contratada para executar a 10ª etapa ter desistido dos trabalhos, além de não ter respeitado os prazos legais, o que levou à extinção do contrato. O orçamento é de R$ 1,2 milhão.

Conforme a prefeitura, após a extinção, em duas oportunidades foram abertas licitações para a 10ª etapa, sendo as duas desertas, nos meses de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Agora, e com o objetivo de tornar a licitação atrativa para as empresas do ramo, houve a unificação dos processos da 10ª e da 11ª etapa, sendo que no começo de maio, a licitação não apresentou interessados novamente.