Noite dos Museus confirma edição 2025 para novembro com recorde de atrações

Paço Municipal foi um dos espaços que recebeu o evento em 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

A Noite dos Museus confirmou a sua nona edição para 29 de novembro, com recorde de instituições participantes neste ano. O evento contará com 28 espaços culturais de Porto Alegre, como galerias e centros artísticos, abertos para visitação gratuita das 18h à meia-noite. São três a mais do que em 2024.

Assim como no ano passado, o circuito da Noite dos Museus vai passar por áreas da Capital afetadas pela enchente como a Praça da Alfândega e a Rua dos Andradas, no Centro Histórico, e regiões do 4º Distrito. Além da tradicional visita aos museus, exposições, performances artísticas e shows estão previstos em diferentes pontos da Capital.

— Com tudo o que aconteceu, é ainda mais importante voltar o nosso olhar para as instituições culturais e valorizar o patrimônio público. Nesta edição, nosso objetivo é reconstruir laços e memórias com a nossa cidade — destaca Rodrigo Nascimento, idealizador do evento e presidente do Instituto Noite dos Museus.

Entre as novidades da edição deste ano estão espaços culturais como o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Cada uma das 28 instituições participantes vai contar com programação especial, que deverá ser anunciada nos próximos meses.

A Noite dos Museus 2025 recebe financiamento por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, planejamento e produção da Rompecabezas, com realização do Instituto Noite dos Museus e do Ministério da Cultura.

Instituição participantes

A visitação é gratuita no dia do evento, das 18h à meia-noite.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Rua Riachuelo, 1.031, Centro Histórico)

Associação Comercial de Porto Alegre — ACPA (Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico)

Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333, Farroupilha)

Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75, Independência)

Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1.085, Centro Histórico)

Colégio Leonardo da Vinci — Alfa (Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80, Rio Branco)

Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223, Centro Histórico)

Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943, Farroupilha)

Galeria de Arte do DMAE (Rua 24 de Outubro, 200, Moinhos de Vento)

Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112, Moinhos de Vento)

Instituto Caldeira (Travessa São José, 455, Navegantes)

Instituto de Cultura da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, Partenon)

Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki (Rua Duque de Caxias, 350, Centro Histórico)

Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 55, Centro Histórico)

Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 110, Centro Histórico)

Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Rua Sete de Setembro, 388, Centro Histórico)

Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1, Centro Histórico)

Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Rua dos Andradas, 498, Centro Histórico)

Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545, Vila Ipiranga)

Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Bom Fim)

Museu de Anatomia da UFCSPA — MAUPoA (Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico)

Museu de Arte do Paço — MAPA (Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico)

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa)

Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (Av. Bento Gonçalves, 2.460, Partenon)

Museu Militar do Comando Militar do Sul — MMCMS (Rua dos Andradas, 630, Centro Histórico)

Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n°, Centro Histórico)

Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico)

Planetário da UFRGS (Av. Ipiranga, 2.000, Santana)

Edição de 2024

Inicialmente marcada para 18 de maio, em 2024, a Noite dos Museus precisou ser remarcada duas vezes devido à enchente que afetou Porto Alegre e demais regiões do Rio Grande do Sul. O evento chegou a ser reagendado para 14 de setembro, mas foi realizado apenas em 7 de dezembro.