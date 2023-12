Caxias do Sul teve um salto positivo em outubro de 2023 após retração no mês anterior. Com crescimento nos três principais setores — comércio, indústria e serviços — o incremento foi de 3,8% com relação a setembro. Ao se comparar com outubro de 2022, o número também foi bom, com alta de 4,6%. No acumulado dos últimos 12 meses, a elevação ficou em 4,7%, sendo 4,8% no acumulado do ano de 2023. Os dados foram apresentados na manhã desta terça-feira (5), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC).