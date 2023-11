A Black Friday 2023, tradicional ação de promoção no comércio, está programada para esta sexta-feira (24). A data gera a expectativa no consumidor para obter grandes descontos de produtos e vantagens nos pagamentos. Muitas das ações já vêm ocorrendo desde o início do mês. As entidades do segmento em Caxias do Sul estão otimistas com as vendas. O Sindilojas Caxias, por exemplo, estima que de 80% dos lojistas irão aderir às promoções.