Anúncios chamativos de promoções ocupam as ruas e também o ambiente digital. É um cenário já comum para o comércio e consumidores em novembro. Afinal, é o mês da Black Friday, um dia de descontos promovido pelo varejo, cuja origem é norte-americana, mas se popularizou e é aproveitado também em solo brasileiro. Neste ano, as ofertas se concentram nesta sexta-feira (24) — embora os descontos venham sendo oferecidos desde o início do mês. Entretanto, é preciso ficar atento para não cair em golpes e não tornar as compras uma dor de cabeça ou um problema futuro.