A magia do Natal irá tomar conta da Rua Alfredo Chaves, em Caxias, nesta quarta-feira (6), com a segunda edição do Natal Encantado da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL Caxias). A partir das 18h, a comunidade poderá participar gratuitamente da festividade, que será realizada em frente à sede da entidade, no Palácio do Comércio, entre a Alfredo Chaves e a Sinimbu.