Arroio do Sal espera repetir movimento do Natal e Ano-Novo com o Carnaval

Arroio do Sal, no Litoral Norte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Arroio do Sal espera repetir o movimento registrado entre o Natal e o Ano-Novo neste Carnaval. A expectativa do município é de que a rede hoteleira esteja lotada para o feriadão facultativo que se inicia neste sábado (1º).

O período das festas do fim de ano costuma ser o pico do verão, o que, agora, pode se repetir. Ao contrário de outras praias do Litoral Norte que passaram a receber uma grande quantidade de turistas argentinos, o principal público continua sendo o dos moradores de Caxias do Sul e outras cidades da Serra.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte, 70% dos turistas recebidos em janeiro na região foram argentinos. Além disso, os 22 mil leitos disponíveis tiveram lotação máxima.

Em Arroio do Sal, como observa o secretário municipal de Turismo, Esporte, Juventude e Cultura, Luciano Costa, o crescimento do visitante argentino pode ser visto, mas a praia continua sendo do "gringo". Outro acréscimo foi dos turistas da região metropolitana de Porto Alegre.

— Evidentemente que o gringo, que chamamos carinhosamente aqui, predomina. Ele é 90%. Mas, talvez, até em função das enchentes que aconteceram na Grande Porto Alegre, houve uma migração de gente de lá para cá. Teve gente que ficou. E mesmo turistas, já percebemos um número maior de pessoas da Grande Porto Alegre em Arroio do Sal — revela o titular da pasta.

Até por conta dessa forte ligação entre as regiões, Costa planeja a partir de março anexar simbolicamente a cidade litorânea à Serra. A contagem do município é que 120 mil turistas passaram por Arroio do Sal entre Natal e Ano-Novo, um aumento de 10 vezes da população. A projeção é de movimento semelhante nos próximos dias.

Arquibancadas foram montadas na Avenida Assis Brasil. Thayson Machado / Divulgação

Para isso, a prefeitura prepara uma festividade com novidades. Neste ano, o Carnaval do município retorna para a Avenida Assis Brasil. As escolas Camas, Saímos Sem Querê e Gigantes da Orla se apresentam no sábado (1º) e no domingo (2), no desfile das campeãs. Já na sexta ocorre a muamba, como é chamado o ensaio técnico delas.

— A prefeitura está investindo muito neste Carnaval. Como sempre fez, visando dar conforto e estrutura para as escolas e para a população em geral — destaca Costa.

Por conta do Carnaval, a Assis Brasil estará parcialmente bloqueada para acomodar as arquibancadas, permitindo a passagem de veículos de passeio durante o dia. A folia segue até segunda (3) em Arroio do Sal.

"Vem para ser feliz e curtir"

A projeção de lotação máxima é conferida nos hotéis de Arroio do Sal. No Hotel Bolzan, na praia de Areias Brancas, o proprietário Jonir Bolzan relata que havia uma preocupação com o movimento pela data do Carnaval ser em março. Mas, chegando próximo à festividade, foi observado que o turismo continua aquecido:

— Eu já estou com mais de 90% das reservas. Mas vai ficar com 100%.

Bolzan também percebe que a maioria dos turistas de Arroio do Sal vem da Serra. A mesma percepção é dos proprietários do Hotel D'Italia, localizado à beira-mar, na Avenida Assis Brasil.

Tilda e Theo Dal Pozzo, que são mãe e filho, observam também que aumentou o movimento de turistas da Capital e Região Metropolitana. Ao mesmo tempo, uma presença marcante segue a das famílias que sempre frequentaram à praia e, agora, voltam com novas gerações. Como destacam, Arroio do Sal também virou um destino para outros períodos além do verão.

— O que eu diria também é que há 25 ou 30 anos, já vinham muitas famílias da Serra. Agora, hoje em dia, o que notamos é que tem muitos casais que vinham para cá com os pais quando eram jovens, tinham 15 ou 16 anos de idade, e agora vêm com a nova família — conta Theo.

Os administradores também notam que existe muita empolgação dos turistas para participar do Carnaval na praia. Um hóspede deles, por exemplo, decidiu ampliar a estadia para aproveitar a festividade.

— As pessoas estão querendo ser felizes, que é o maior ponto do Carnaval. Eu estou notando, pelo menos, que todo mundo que vem, vem para cá para realmente ser feliz e curtir — afirma Theo.