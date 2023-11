O clima de Natal já toma conta de Caxias do Sul. Ao sair pelas ruas da cidade, é possível ver pinheirinhos, Papais Noéis, enfeites e muito mais. Seja pelo encanto, pela magia ou até mesmo a farta gastronomia servida entre a noite do dia 24 e madrugada de 25 de dezembro, essa é uma das épocas do ano mais esperadas por milhares de pessoas. Além disso, é uma ótima oportunidade para o empreendedorismo.