Caxias do Sul apresentou uma queda de -3,9% no desempenho da economia do mês de setembro. Essa redução, se comparada ao mês anterior, foi puxada pela queda no setor de serviços, de -6,5%, e na indústria, de -4%. Já o comércio apresentou leve aumento de 0,6%. No acumulado do ano, maior município da Serra tem um crescimento de 4,9% no desempenho econômico. Os números foram apresentados na manhã desta terça-feira (7), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias).