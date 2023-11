Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul contabilizou que 149.544 caxienses estão com, pelo menos, uma conta atrasada em setembro. O número representa 35,6% da população economicamente ativa do município em situação de inadimplência, a qual significa que a pessoa não conseguiu cumprir com o pagamento de alguma dívida antes do vencimento.