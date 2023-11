Os estandes da 15ª Festa Nacional da Vindima (Fenavindima), que ocorre em Flores da Cunha no ano que vem, já podem ser adquiridos por empresários. Até o dia 15 as inscrições são exclusivas aos comerciários de Flores - a compra é pelo telefone (54) 3208-3755, whatsApp (54) 99714-3469 ou e-mail atendimento@am9producoes.com.br. Serão 57 espaços disponíveis no Parque da Vindima Eloy Kunze