Cada vez mais comuns entre todas as idades e gêneros, as tatuagens já deixaram de ser tabu e se tornaram um acessório ou uma forma de demonstrar qual o estilo da pessoa. No entanto, ainda há muita gente que enxerga esse tipo de arte como algo negativo. Para quem atua na área, é questão de tempo para que as pessoas se acostumem a ver a arte em um número cada vez maior de pessoas.