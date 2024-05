Será no dia 29 de junho o show em Caxias do Sul da turnê "Re.União", da banda gaúcha Papas da Língua. A apresentação, que seria neste sábado, mas que acabou sendo adiada devido à situação enfrentada pelo estado com a chuva, será no dia 29 de junho (sábado). O local está mantido. Será na All Need Master Hall.