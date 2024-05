Ainda que diversos shows, apresentações artísticas e outras atividades culturais tenham sido suspensas ao longo da última semana, com o avanço dos estragos provocados pela chuva no Estado e na região, diversos espaços já começam a retomar sua programação em Caxias do Sul. Além dos citados abaixo, os museus municipais reabrem todos nesta terça-feira em seus horários normais, uma vez que nas segundas-feiras não há expediente. Na coluna do Marcelo Mugnol tem atualização sobre outras atrações previstas para esta semana, ou canceladas. Confira: