Falta menos de um mês para o Carnaval de Rua voltar a ocorrer em Caxias do Sul. A retomada, anunciada nesta quarta-feira (10), pela prefeitura, terá um formato diferente do que a comunidade estava acostumada. No lugar dos desfiles, a ideia é um encontro das escolas de samba do município na Rua Plácido de Castro. No período que antecede a festa, as comunidades envolvidas recebem oficinas de formação sobre temas elencados pelas escolas de samba, a partir de suas demandas.