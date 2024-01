Sem competição desde 2016 e após uma retomada simbólica em 2020, escolas de samba de Caxias do Sul voltam a comemorar o Carnaval em 2024. Segundo a prefeitura, a retomada do evento é fruto de um investimento do Fundo do Apoio à Cultura (FAC/RS) do Rio Grande do Sul em conjunto com o a gestão municipal. A ação contará com quatro escola de samba e será realizada em 9 de fevereiro, às 19h, na Rua Plácido de Castro, bairro Exposição.