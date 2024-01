O maior toboágua inflável do país, com 150 metros de descida, é a atração principal do 2º Acqua Fest, que ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Caxias do Sul. O evento, promovido pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e pela prefeitura do município, está marcado para ocorrer das 11h às 18h e reúne uma série de atividades culturais no Parque dos Macaquinhos. O brinquedo de 150 metros estará montado na Rua Dr. Montaury, entre as ruas Dal Canale e Dom José Barea.