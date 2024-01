O setor de máquinas agrícolas e implementos teve um 2023 com recuo no Estado. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), a queda foi de 15%. Entre os motivos, conforme a entidade, estão os eventos climáticos e o preço dos produtos agrícolas. Já em Caxias do Sul, indústrias e lojas possuem percepções diferentes sobre o mercado no ano passado.