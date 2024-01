O começo do Gauchão para a dupla Ca-Ju é excepcional. E não só pelos resultados em si. As perspectivas são positivas ao se projetar a sequência do campeonato. O Juventude ainda tem peças a serem incorporadas ao time e já apresentou um futebol interessante. O Caxias também tem sido muito efetivo e logo de cara encarou duas pedreiras, mostrando consistência.