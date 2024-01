O Juventude de Roger Machado segue com 100% de aproveitamento no Gauchão 2024. Com bom futebol, produção e eficiência, a equipe alviverde não deu chances para o Guarany de Bagé, na noite desta quarta-feira (24), na Montanha dos Vinhedos. Vitória por 4 a 0 com gols de Erick Farias, Lucas Barbosa, João Lucas e Jean Carlos.