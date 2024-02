Depois de estrear com pé direito no Campeonato Gaúcho, o Juventude tenta dar um embalo na competição. O time de Roger Machado encara o Guarany de Bagé, na Montanha dos Vinhedos, nesta quarta-feira (24), a partir das 19h. E se na largada da competição a equipe atuou como visitante em Bento Gonçalves, desta vez o mando será alviverde. Uma vez que o gramado do Alfredo Jaconi ainda requer cuidados após a implantação de novos drenos.