Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte deposita toda sua esperança que 2024 será o seu ano. Você não deve estar ligando o nome à pessoa. Ele é Mandaca, volante de 22 anos do Juventude. Agora, ele pertence ao alviverde, com contrato até 2025. O apelido ele ganhou ainda na infância na cidade de João Pessoa-PB. O nome vem do bairro onde morava, Mandacaru, um cacto que pode chegar aos seis metros de altura.