Um profissional identificado com o Juventude decidiu encerrar a carreira de jogador. Trata-se de Rafael Pereira que anunciou a aposentaria dos gramados aos 39 anos. O agora ex-zagueiro, que defendeu o Verdão entre 2010 e 2014 e foi capitão do acesso à Série C em 2013, fez o comunicado através das redes sociais.