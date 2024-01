O Juventude voltou a vencer uma partida na estreia do Gauchão. Isso não acontecia desde 2019. Com esse bom começo, o Verdão terá mais tranquilidade para a segunda rodada. Nesta quarta-feira (24), às 19h, o Ju encara o Guarany de Bagé, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, já que o Alfredo Jaconi passou por um trabalho de aumento do número de drenos do campo.