O Juventude quase conquistou a sua primeira vitória na história da Arena, em Porto Alegre. O time do técnico Fábio Matias estava vencendo, de virada, o Grêmio até os acréscimos da partida. Contudo, nos últimos minutos, o lateral João Lucas desviou um cruzamento para o seu próprio gol. O 2 a 2 frustrou o torcedor do Papo, mas o ponto somado tirou o time do Z-4.