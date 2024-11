O Gramadense deu um passo gigantesco para conquistar o acesso à Série A2 do Gauchão. Na tarde desta quarta-feira (20), o time de Carlos Moraes foi até Rio Grande e derrotou o São Paulo, no Estádio Aldo Dapuzzo, pelo placar de 2 a 1, no duelo de ida da semifinal. Igor e Kerlly marcaram para a equipe da Serra no segundo tempo.