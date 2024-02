Foi um empate com sabor de vitória. Após sair atrás do placar e ver o Ypiranga abrir 2 a 0, o Caxias mostrou força e buscou o empate em 2 a 2, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Colosso da Lagoa. Zé Vitor marcou os dois gols do Canarinho, enquanto Álvaro e Marcelo fizeram para os visitantes.