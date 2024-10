Grupo registra crescimento de 40% na venda de imóveis em Caxias do Sul no terceiro trimestre

Uma prévia do terceiro trimestre mostra que a MRV&CO registrou faturamento de R$ 3,5 bilhões em vendas líquidas no RS. O período foi de recordes no Estado, com aumento de 48% no total de imóveis vendidos na comparação com o mesmo período do ano passado: 655 unidades e um valor geral de vendas de R$ 148,57 milhões.