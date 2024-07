"Se viessem hoje 10 mil pessoas morar em Caxias, não teria imóveis", diz sócio de imobiliária

Com mais de 15 anos de atuação no mercado imobiliário, César Augusto Allgayer já viu muitos movimentos: de crise e retomada. Agora, percebe uma desaceleração nas construções e uma tendência de escassez de imóveis. Com a tragédia ambiental no Estado, ele visualiza a vinda de um grande número de moradores de outras cidades para Caxias e aprovável falta de residências. César conta que já foi procurado e fechou alguns contratos de locações de pessoas de Porto Alegre que não querem mais morar na Capital após a enchente.