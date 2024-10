O Blue Tree Towers Caxias do Sul fechou uma parceria com a agência Arte do Turismo para oferecer aos hóspedes o pacote Andiamo/La Città. O roteiro inclui visita guiada à Igreja de São Pelegrino, caminhada pelos arredores da prefeitura e passeio no Museu Casa de Pedra e na Réplica de Caxias, nos pavilhões da Festa da Uva.