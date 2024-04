A quarta-feira (3) foi de festa para o Blue Tree Towers de Caxias do Sul. O hotel, que completou 20 anos em janeiro, recebeu homenagem da Câmara de Vereadores pela trajetória. A cerimônia, durante a sessão ordinária, contou com a presença de Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels. A executiva, conhecida como a dama da hotelaria no país, fez um discurso de agradecimento, mas o que chamou a atenção foi a comparação feita por ela: