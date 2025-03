Tudo aconteceu e eles se lembram

Registro do show de Fagner em Caxias do Sul, em 1994. Porthus Junior / Agencia RBS

Calçada da esquina cheia. Dezenas de carros estacionados no entorno. Burburinho, muvuca, alvoroço, agitação. Duda achou que fosse um acidente. Perguntou para uns caras o que estava acontecendo.

— Raimundo Fagner tá aí no boteco do seu Pedro.

Capaz! Incrédulo, precisou ver para crer, assim como São Tomé. À direita, numa mesa, lá estava ele, o cantor cearense. Cercado de mulheres que pediam para que ele cantasse Borbulhas de Amor, tomava uma cervejinha.

Quem levou Fagner foi Clóvis Tadeu. Músico e amigo do artista, ele morava no Sagrada Família, perto do icônico estabelecimento do bairro – quem é de lá, sabe.

Antes, fizeram uma paradinha em um bar de beira de estrada, em Vila Seca. Estavam voltando de Lajeado Grande e Fagner queria comprar cigarros. Só fumava Charm, mas não tinha lá. Aproveitou para jogar sinuca.

— O senhor não é o Fagner, o cantor? — perguntou a guria atrás do balcão.

Pronto! Encheu de gente em volta. Veio até o vizinho pedir se Fagner podia ir à casa dele porque as filhas queriam conhecê-lo. E ele foi. Puxaram mesa, cadeiras e uma garrafa de uísque.

— Se o senhor não se importa, eu prefiro uma purinha — disse o artista.

Corre todo mundo de volta para o bar para pegar uma garrafa de pinga. Não é todo dia que se tem a honra de atender a um pedido de Raimundo Fagner.

No boteco do seu Pedro, se tinha Charm, ninguém lembra, mas tinha cachaça de funcho que Fagner provou. Dizem que depois que ele tomou, a bebida virou a mais pedida do boteco. Teria entrado no cardápio como drink Coração Alado.

Até hoje tem gente que não acredita que Fagner esteve no bar do seu Pedro, mas Duda e Clóvis garantem que é verdade. Minha amiga Kelen também:

— Tenho até um autógrafo dele!

P.S.1: À noite, milhares cantaram com Fagner no Teatro de Lona, no encerramento da Festa da Uva de 1994, há exatos 31 anos (era 13 de março). Durante o show, segundo matéria do Pioneiro, falou sobre a primeira vez em Caxias, na Festuva de 1969.

— Nunca mais esqueci porque foi a primeira vez que tomei um porre de vinho.