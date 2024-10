Latam deixa de operar um voo em Caxias do Sul

Voo emergencial da Latam para atender ao Estado durante o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, a rota Congonhas-Caxias do Sul não está mais operando. Conforme a assessoria da companhia aérea, desde segunda (21), com a reabertura do Salgado Filho, a rota foi substituída pela operação regular Congonhas-Porto Alegre, com 14 frequências semanais. O voo Guarulhos-Caxias permanece.