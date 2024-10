Escolhido Administrador do Ano 2024, caxiense Emir José Alves da Silva dá conselhos para profissionais da área

Emir José Alves da Silva recebe nesta quinta-feira (24) o Prêmio Administrador do Ano, distinção concedida pela Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (AANERGS). A entrega ocorre durante posse da nova diretoria da entidade para a gestão 2024-2025 no restaurante da CIC de Caxias do Sul.