Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, clínica odontológica muda-se para casarão histórico no Centro de Caxias do Sul

O prédio fica na esquina das ruas Pinheiro Machado e Marquês do Herval, no Centro. Janderson Pagno Corrêa / Divulgação

Com 10 anos de atuação em Caxias do Sul, a Revitalle Implantes está de casa nova. A clínica de odontologia, que iniciou as atividades no Edifício Estrela, ocupa desde o mês passado o casarão histórico localizado na esquina das ruas Pinheiro Machado e Marquês do Herval, no Centro.

A nova estrutura tem cerca de 500 metros quadrados e reúne quatro consultórios, sala própria para raio-X e estúdio fotográfico. O espaço é equipado com cestos de lixo digitais e cadeiras odontológicas que massageiam os pacientes durante os procedimentos.

— Sempre visualizamos as potencialidades do novo prédio, e concretizar a mudança nos aproxima ainda mais dos clientes que são como uma família para nós — destaca a dentista Mainara Foss Tondello, proprietária da clínica ao lado do também dentista Janderson Pagno Corrêa.

Leia Mais Empresa caxiense de itens para a casa dá descontos de até 50% na semana do consumidor

O investimento na nova sede foi de aproximadamente R$ 1 milhão. Apesar das intervenções no prédio, que tem cerca de 80 anos, elementos históricos foram mantidos, como as lareiras do térreo e do segundo pavimento — a edificação não é tombada pelo patrimônio histórico.

Leia Mais Feira do setor farmacêutico em Gramado terá mais de 70 marcas e espera 5 mil visitantes