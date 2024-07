VÍDEO: prefeito de Farroupilha sugere "guilhotina" para ministro do STF Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a comitiva de deputados do PL que o acompanhava à Serra Gaúcha nesta quinta-feira (25/7) passou por Farroupilha após o ato em Caxias do Sul. Foram recepcionados pelo prefeito Fabiano Feltrin (PL) no Stone Hall Complexo Turístico, um parque temático diversificado na localidade de São Marcos. A recepção foi transmitida em live em rede social do prefeito. Em determinado momento, um dos integrantes da comitiva faz referência a uma estátua que considerou ter alguma similaridade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro caminha junto ao grupo.