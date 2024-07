Como foi a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em ato político em Caxias do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre, nesta semana, um roteiro para impulsionar candidaturas do PL a prefeituras no Estado. Nesta quinta-feira (25/7), ele esteve em Caxias do Sul, por volta das 10h, e foi recepcionado por apoiadores no MartCenter, juntamente com o pré-candidato à prefeitura, Maurício Scalco (PL). De lá, o ex-presidente seguiu em motociata até a Rua Plácido de Castro, ao lado da Maesa. O evento foi organizado pelas alianças de partidos de direita da região.