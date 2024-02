A semana, que começou com conversações políticas na segunda-feira (29), terminou com uma nova rodada. Na segunda, o MDB, com o presidente local, Carlos Búrigo e o ex-governador e ex-prefeito José Ivo Sartori, recebeu representantes do PDT e do PSB. Pelo PDT, participaram o presidente local, Rafael Bueno, e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, enquanto o PSB contou com a representação do presidente local, Zé Dambrós. Na sequência da reunião entre os três partidos, os pedetistas Bueno e a ex-presidente Cecília Pozza foram conversar com a deputada federal e nome petista para a prefeitura, Denise Pessôa.