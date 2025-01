Procedimentos estéticos em jovens: entenda os riscos da busca pela perfeição e a importância dos pais no processo 

Influenciados, em grande parte, pelas redes sociais , jovens têm procurado cada vez mais cedo por procedimentos estéticos . Em Passo Fundo, no norte gaúcho, clínicas dermatológicas e estéticas registram o interesse de adolescentes entre 12 e 18 anos por intervenções como preenchimento labial, rinomodelação (procedimento no nariz) e otomodelação (nas orelhas).

Na clínica da dermatologista Lara Tusset, o público jovem com menos de 20 anos representa cerca de 5% dos pacientes . Apesar de baixa, a porcentagem exige um olhar atencioso por parte da profissional.

— Eu sempre converso com o paciente e os pais e explico os riscos dos procedimentos. A gente sempre tem que avaliar com os pais, quando é um jovem menor de idade, se aquele procedimento se justifica, ou seja, se é algo que está incomodando muito esteticamente e está influenciando na autoestima e até em relacionamentos pessoais do jovem — explica.